Нового учителя назначили в класс школы в Волгограде, где дети не знают русский

По словам председатель комитета образования и науки региона Савиной, на этот класс пришел опытный педагог первой категории.

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В класс школы в Волгограде, где учатся дети выходцев из стран СНГ, назначили нового учителя. Об этом сообщила председатель комитета образования и науки региона Лариса Савина.

«На этот класс пришел опытный педагог, первой категории. Учебный процесс не будет нарушен», - передает слова Савиной РИА Новости.

Она сообщила, что дети последовательно следуют специально разработанной для них программе, и в контакте с родителями. Лариса Савина уверена, что с новым педагогом учебный процесс будет выстроен.

Председатель комитета образования и науки региона также отметила, что учительница, которая преподавала в прошлом году у этого класса не ушла из школы. Согласно информации Савиной, у нее было два класса, а в этом году она попросила снизить нагрузку.

Ранее появилась информация, что учительница начальных классов в Волгограде отказалась от класса, в котором обучались дети, которые едва говорят по-русски. Она должна была обучать детей по специально разработанной для них программе.