В Волгограде учительница отказалась от класса с едва говорящими по-русски детьми

Учительница должна была обучать детей, которые почти не говорят по-русски, по индивидуальной программе.

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Учительница начальных классов ушла из 1-го «Ж» класса, в котором дети не говорили на русском языке. Об этом сообщает V1.ru.

«Фактически она была единственным русскоговорящим человеком в классе и, как это предполагалось, должна была помочь иностранным ученикам выучить язык», - следует из публикации.

По данным издания, в одной из школ волгоградской области было принято решение об объединении детей из СНГ с низким уровнем русского языка в один класс, чтобы школьники быстрее освоили необходимую базу и затем были перераспределены между другими классами. Они должны были учиться по индивидуальному плану.

Ранее стало известно, что в российских школах с 1 сентября 2023 года начнут изучать африканские языки, вернут трудовое воспитание и уроки начальной военной подготовки, на которых школьники будут учиться управлению и программированию дронов.