Экипажи Ка-27 отработали поиск и слежение за подводной лодкой в Баренцевом море

Экипажи поисково-спасательных Ка-27ПС потренировались передавать на подводную лодку медицинский груз в рамках выполнения поисково-спасательных задач в районах, близких к трассе Северного морского пути.

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Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 отдельного корабельного вертолетного полка армии ВВС и ПВО Северного флота отработали взаимодействие с силами флота в Баренцевом море. Вертолетчики выполнили полеты над морем в сложных метеоусловиях, а также поиск и слежение за подводной лодкой условного противника.

«Охота на вражескую подлодку» выполнялась во взаимодействии с малым противолодочным кораблем «Брест». Экипаж корабля отработал применение комплексов противоздушного вооружения по воздушной цели.

Экипажи поисково-спасательных Ка-27ПС потренировались передавать на подводную лодку медицинский груз в рамках выполнения поисково-спасательных задач в районах, близких к трассе Северного морского пути.

Сблизившись с подводной лодкой, вертолет завис над ней и спустил на борт одного из членов экипажа, который передал необходимый груз.

Учение с экспедиционной группировкой сил и войск Северного флота по организации обороны островных территорий и арктического побережья РФ проводится с понедельника, 18 сентября. В нем участвуют до 1 800 человек, около 80 единиц техники, до 10 летательных аппаратов, до 15 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

Военные отрабатывают взаимодействие между корабельными группировками и береговыми ракетными дивизионами в акваториях Баренцева и Восточно-Сибирского морей, проверяют слаженность действий тактических групп кораблей и судов, подразделений и сил флота при решении задач по защите морских коммуникаций и Северного морского пути.

Ранее «Звезда» рассказывала, как экипаж корвета «Гремящий» выпустил крылатые ракеты «Калибр» по морской мишени на дальности свыше 300 километров в рамках учений сил Тихоокеанского флота «Финвал-2023» по защите коммуникаций Северного морского пути.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.