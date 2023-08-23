Гладков: в результате атаки дрона ВСУ под Белгородом погибли три человека

© Фото: vvgladkov, Telegram

Трое мирных жителей погибли в результате атаки украинских националистов на санаторий в селе Лавы Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. С его слов, боевики киевского режима сбросили с дрона взрывное устройство в тот момент, когда люди находились на улице.

«Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью», - написал Гладков.

Об очередной террористической атаки Киева стало известно ранее. ВСУ сбросили с беспилотника две гранаты на территорию санатория. В некоторых окнах выбило стекла, осколками посекло фасад здания.