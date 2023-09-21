В Киеве и ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу

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Сегодня около четырех часов утра в Киевской области и в самой украинской столице объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса министерства цифровой трансформации страны. Людей призвали проследовать в убежища.

Кроме того, сирены звучат в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Накануне польский президент Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который тянет спасателей на дно. Об этом он заявил на фоне споров о введении эмбарго на ввоз зерна.

Президент Польши призвал киевский режим помнить о получаемой помощи.