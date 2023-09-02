За сутки на Донецком направлении уничтожено более 250 украинских националистов.

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На Донецком направлении российские войска улучшили положение по переднему краю в районе Клещеевки. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Южная группировка войск РФ при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразила пять атак противника в районе Артемовска и Марьинки. Уничтожено более 250 боевиков, один танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина ЗРК «Стрела-10», две польские самоходные артиллерийские установки Krab, две гаубицы Д-20 и одна Д-30, а также американское орудие М119.

Ранее Конашенков заявил, что противник проявляется склонность бросать своих людей в «мясные штурмы». Он отметил, что высокие потери в живой силе у неприятеля обусловлены эффективностью огневого поражения украинской бронетехники российскими войсками.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов