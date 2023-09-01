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Минобороны России констатировало, что ВСУ бросает своих людей в «мясные штурмы»

16:12 01.09.2023
Неприятель в попытке прорвать оборону ВС РФ перебрасывает на передовую одно из последних соединений стратегического резерва - 71-ю егерскую бригаду ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Vyacheslav Madiyevskyy, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Минобороны России констатировало склонность противника бросать своих же людей в «мясные штурмы» на позиции ВС РФ. Об этом заявил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков. 

«Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в «мясные» штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений наших войск», - отметил Конашенков. 

Он отметил, что высокие потери в живой силу у неприятеля обусловлены эффективностью огневого поражения украинской бронетехники российскими войсками. 

При этом все попытки врага продвинуться не приводят к результату - неприятель в попытке прорвать оборону ВС РФ перебрасывает на передовую одно из последних соединений стратегического резерва - 71-ю егерскую бригаду ВСУ.

Игорь Конашенков заметил, что противник за неделю только на Запорожском направлении потерял более 960 боевиков убитыми, а также 24 боевые бронированные машины, 28 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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