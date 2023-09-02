ВС РФ уничтожили в ДНР узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ

В Минобороны России сообщили, что ВС РФ ликвидировали узел связи противника в районе Авдеевки.

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ВС РФ уничтожили узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ», - сообщили в ведомстве.

В оборонном ведомстве добавили, в два командно-наблюдательных пункта подразделений 28-й механизированной бригады противника были поражены в районе поселка Дылеевка в ДНР.

За минувшие сутки на территории ДНР, в Запорожкой и Харьковской областях были уничтожены двадцать пять украинских дронов. Кроме того, российские военнослужащие перехватили два американских реактивных снаряда HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM.

В Минобороны РФ также сообщили, что положение войск по переднему краю под Клещеевкой удалось улучшить. ВС РФ уничтожили 14 единиц техники противника на Донецком направлении.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.