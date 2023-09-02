ВС РФ уничтожили два украинских наблюдательных пункта под Дылеевкой в ДНР

Также был уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ под Авдеевкой.

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Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России уничтожили два командно-наблюдательных пункта украинских националистов. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Командные пункты располагались в районе населенного пункта Дылеевка в Донецкой Народной Республике. Также был уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ под Авдеевкой. Всего за сутки была поражена живая сила и военная техника противника в 108 районах.

Ранее Игорь Конашенков сообщил, что за неделю на Запорожском и Донецком направлениях складывалась наиболее сложная и напряженная обстановка. Так, на Запорожское направление киевский режим перебросил одно из последних соединений стратегического резерва.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов