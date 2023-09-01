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МО РФ: одно из последних соединений стратегического резерва врага перебрасывается на передовую

15:02 01.09.2023
На Запорожское направление перебрасывается 71-я егерская бригада ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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В Минобороны России сообщили о переброске на Запорожское направление одного из последних соединений стратегического резерва противника. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Сообщается, что за неделю на Запорожском и Донецком направлениях складывалась наиболее сложная и напряженная обстановка. На Запорожском направлении неприятелем, к примеру, были предприняты 44 безуспешные попытки атак на позиции ВС РФ. 

«Для наращивания усилий по прорыву обороны наших войск на данное направление перебрасывается одно из последних соединений стратегического резерва - 71-я егерская бригада ВСУ», - говорится в сообщении. 

Утверждается, что все атаки неприятеля были отражены. За неделю на Запорожском направлении удалось уничтожить более 960 украинских боевиков, 24 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии. 

МО РФ подчеркнуло, что неприятель в ходе так называемого «контрнаступления» понес высокие потери в живой силе. Это обусловлено эффективной работой российских войск - бронетехника врага поражалась на дальних подступах. 

В российском оборонном ведомстве констатировали, что командование соединений врага специально бросает в «мясные» штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений.

Также сообщается, что российские ракетные удары нарушили управление стратегической системой радиопомех ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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