В Краснодарском крае вспыхнула гостиница

На кадрах в соцсетях видно, как из номера буквально вырываются языки пламени.

© Видео: ВКонтакте, Жизнь на море © Фото: ВКонтакте, Жизнь на море

В поселке Джубга Краснодарского ликвидировали пожар площадью восемь «квадратов» на втором этаже гостиницы. Об этом сообщили в МЧС Краснодарского края.

«Восемь метров квадратных площадь возгорания на которой, ликвидировано возгорание. Сейчас на месте находятся инспектора, уточняется информация», - сообщили в ведомстве.

На кадрах очевидцев, опубликованных в сообществе «Жизнь на море», видно, что пламя полностью охватило номер, очевидцы пытались потушить пожар самостоятельно.

Ранее задержали подозреваемого по делу о лесном пожаре в Геленджике площадь 118 гектаров. При этом выяснилось, что изначально на мужчину вышли из-за употребления наркотиков.