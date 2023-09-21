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В Египте под водой нашли древний храм богини Афродиты

Сергей Лебедев
03:52 21.09.2023
Обнаруженное сооружение датируется V веком до нашей эры.
В Египте под водой нашли древний храм богини Афродиты
© Фото: Friso Gentsch, dpa, Global Look Press
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Совместная египетско-французская археологическая миссия нашла под водой около побережья Александрии храм древнегреческой богини Афродиты. Об этом сообщает «360». Раскопки проводились в древнем городе Гераклион, затонувшем около 1200 лет назад.

Отмечается, что обнаруженное сооружение датируется V веком до нашей эры. В храме нашли предметы из керамики и бронзы.

Напомним, недавно сенсационную находку сделали в Крыму российские археологи. В античном городище Артезиан, недалеко от Керчи, обнаружили голову статуи боспорского царя Фарнака - единственную в мире. По ней можно судить о том, как выглядел правитель древнего причерноморского государства, родившийся в 97-м году до нашей эры.

Раскопки на участке, где нашли фрагмент мраморной статуи, начались более 20 лет назад, но затем были надолго законсервированы. И только в прошлом году работы возобновились.

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