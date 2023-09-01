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Вильфанд рассказал, что погода начала сентября будет идеальна для учебы

Алексей Курильченко
10:30 01.09.2023
По словам эксперта, в начале учебного года школьников и студентов ждет погода как в августе, что лишь усилит желание учиться.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Мария Девахина, РИА Новости
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Начало сентября сделало школьникам и студентам подарок, сохранив теплую летнюю погоду, которая лишь поможет приступить к учебе. Теплые дни в России продлятся как минимум неделю. Об этом «Звезде» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Сегодня погода праздничная, но она располагает к штурму знаний. Во время школьной линейки можно было загореть, и, естественно, хочется продолжить такое времяпрепровождение. В ближайшие дни погода будет комфортной - уже не июльская, но августовская. Температура будет выше нормы на два-три градуса - дневные температуры будут в диапазоне от 19 до 24 градусов по Московской области. Ночные температуры тоже будут теплыми - 15-17 градусов... Вообще, погода будет и удовольствие доставлять, и в то же время она не будет расслабляющим фактором», - рассказал синоптик.

Затем жителей столичного региона будет ждать более пасмурная погода, которая может сопровождаться осадками. Та же ситуация сохранится в других регионах России, особенно на юге - россиян ждет теплая летняя погода, которая затем будет постепенно сменяться дождливой.

Ранее Вильфанд предупредил, что начало сентября будет аномально теплым. По его словам, «лето не заметило, что его время закончилось».

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