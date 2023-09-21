В стране и мире В Туле восстановили электроснабжение Зареченского района Сергей Лебедев В МЧС заявили, что хлопки, которые слышали жители Пролетарского округа, вызваны переходом самолета на сверхзвуковую скорость. © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости Читайте нас на: В Туле завершились работы по восстановлению электроснабжения Зареченского округа города. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. «В случае необходимости будет проведена адресная работа с абонентами», - подчеркнули в ведомстве. В МЧС также отметили, что хлопки, которые слышали жители Пролетарского округа, вызваны переходом самолета на сверхзвуковую скорость. Напомним, ранее стало известно, что в городе около 5 тысяч человек остались без света. Причиной стала техническая неисправность Экспертное мнение и аналитика