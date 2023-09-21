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В Туле восстановили электроснабжение Зареченского района

Сергей Лебедев
23:56 21.09.2023
В МЧС заявили, что хлопки, которые слышали жители Пролетарского округа, вызваны переходом самолета на сверхзвуковую скорость.
В Туле восстановили электроснабжение Зареченского района
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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В Туле завершились работы по восстановлению электроснабжения Зареченского округа города. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«В случае необходимости будет проведена адресная работа с абонентами», - подчеркнули в ведомстве.

В МЧС также отметили, что хлопки, которые слышали жители Пролетарского округа, вызваны переходом самолета на сверхзвуковую скорость.

Напомним, ранее стало известно, что в городе около 5 тысяч человек остались без света. Причиной стала техническая неисправность

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