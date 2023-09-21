В Туле несколько улиц остались без света из-за аварии

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В четверг вечером в Зареченском районе Тулы произошло аварийное отключение электричества. Об этом со ссылкой на городскую единую диспетчерскую службу сообщает РИА Новости. По его данным, без света остались около пяти тысяч человек.

В свою очередь в МЧС пояснили, что причиной аварии стала техническая неисправность. Работы по восстановлению электроснабжения обещают завершить в ближайшее время.

Напомним, в августе в Смоленской области более 12 тысяч жителей остались без света. Причиной стал сильный ураган.

Тогда оказалась отключена трансформаторная станция. В короткие сроки электроснабжение восстановили.