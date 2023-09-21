«Неправильное время, чтобы приезжать»: как проходит визит Зеленского в США

Не так гостеприимно проходит визит Зеленского в США, как предполагали в Киеве. Спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти отказался созывать заседание, на котором тот мог бы выступить перед конгрессменами. Выделение дополнительных денег для Украины тоже под вопросомю

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Владимир Зеленский колесит по миру. Европа уже изведана, теперь настало время навестить и своих американских спонсоров. И вновь напомнить, что нужно больше денег. Вот свежие кадры: Зеленский в Конгрессе вышагивает по коридорам. Журналисты засыпают вопросами прямо на ходу.

«Получили ли вы обещание от спикера Маккарти по поводу финансирования? Что вы скажете республиканцам, которые настроены скептически?» - спросила одна из них.

В ответ - лишь тишина.

При этом Зеленского на Генассамблее ООН готовы слушать все меньше и меньше. Политика уже не воспринимают всерьез. Вот и в этот раз зал был полупустой. Но украинский телеканал нашел выход. Чудо монтажа, и зал оказался битком набит. Среди слушателей - и сам Зеленский. Вышло забавно, как в старые добрые времена, когда актер был на волне популярности.

Требования объясниться звучат не только от иностранных СМИ. Политики недоумевают: что происходит? На все нестыковки по Зеленскому раньше других среди европейских стан глаза раскрылись у Польши. Оттуда прозвучали резкие заявления. И даже действия.

«Отношения с Украиной находятся, мягко говоря, в тяжелом состоянии после недавних заявлений высших должностных лиц Украины. Мы категорически не согласны с такими заявлениями. Мы уже не передаем на Украину никакого вооружения, исходя из того, что мы сейчас сами вооружаемся современнейшим оружием», - заявил премьер-министр Республики Польша Матеуш Моравецкий.

К постоянным просьбам Зеленского Запад уже привык. А еще изрядно подустал. Некоторые открыто заявляют про безотчетное выкачивание денег европейской и американской казны. Доказательств того, что деньги на Украине уходят именно на то, на что Запад их выделяет, нет.

«Сейчас в Палате представителей нет денег для Украины. Их там нет. У нас дефицит в 2 триллиона долларов. Любые деньги, которые мы даем Украине, мы занимаем из своего бюджета в будущем. И если быть честным, сейчас для него неправильное время, чтобы приезжать сюда», - заявил член Палаты представителей США Байрон Дональдс.

Американский сенатор Рэнд Пол открыто призывал перекрыть любое финансирование Украины. И с каждым днем у него все больше и больше сторонников. И все громче звучат требования к Белому дому дать четкие объяснения: как идет конфликт, каковы его цели и почему распиаренный украинский «контрнаступ» провалился.

Коррупционные схемы уже давно стали достоянием общественности. Сор из избы не выносить не получается. Покровители чувствуют себя обманутыми.

«Зеленский что - избран в Конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы. Где отчетность за деньги, которые мы уже передали? Каков план победы? Я думаю, это именно то, что хочет знать американская общественность», - говорит спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти.

При этом Украина ежедневно загоняет себя в долговую яму. Внутренний долг за 4 года правления Зеленского вырос более чем на 135%, если считать в гривнах. Такая вот бесперспективная картина развития экономики. Все как будто только вопреки национальным интересам - ежеминутно растущие займы, с которыми в обозримом будущем точно не рассчитаться.

«В расчете на каждого оставшегося в стране украинца на сегодня приходится уже по 6746 долларов госдолга. Это минимальная заработная плата более чем за 3 года или минимальная пенсия за 10 лет. Такова задолженность каждого международным и внутренним кредиторам. Ровно столько заплатит каждый украинец из своего кармана», - заявил председатель Совета движения «Другая Украина» Украины Виктор Медведчук.

Постепенно Зеленский попал в бан даже к тем, кто раньше ему верил. После серии отказов риторика становится все агрессивнее. Аппетиты растут, усиливается и критика в адрес Запада. Вторую партию немецких Leopard первого поколения на Украине просто забраковали. Они якобы нуждаются в ремонте, но чинить их у Киева некому. Но отправлять новое вооружение никто уже не планирует.