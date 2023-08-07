В Смоленской области у 12 тысяч жителей нет света из-за урагана

Врио главы региона сообщил, что смоленские энергетики уже приступили к устранению последствий аварии.

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В Смоленской области более 12 тысяч жителей остаются без электричества вследствие прошедшего сегодня урагана. Об этом написал в своем Telegram-канале по итогам оперативного совещания, посвященного устранению последствий урагана, врио главы региона Василий Анохин.

«На данный момент в регионе отключена 281 трансформаторная станция, без электричества остаются 12 тысяч человек», - передал Анохин.

В настоящее время ведутся ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения, в них задействованы 47 бригад - более 160 человек, а также 59 единиц техники. Анохин добавил, что всем пострадавшим будет оказана оперативная медицинская помощь, а работы будут продолжаться «до полной ликвидации последствий аварии».

В конце июля также сообщалось о проблемах с энергоснабжением вследствие урагана в Республике Марий-Эл, тогда в регионе без света остались 36 тысяч потребителей. В результате непогоды в республике пострадали 22 человека, шестеро погибли, трое из них -дети.