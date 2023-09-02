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Народный артист РФ Блохин рассказал, что у Алексея Янина были большие перспективы в театре

Алексей Курильченко
12:31 02.09.2023
Актеры вместе играли в спектакле «Золушка» до того, как у Янина случился инсульт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Dariya Sidorina, Russian Look, Globallookpress
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Алексей Янин был перспективным актером, он прекрасно относился к своему театру. Об этом «Звезде» рассказал Народны артист России Алексей Блохин, которому удалось выступить на одной сцене с Яниным до того, как его сразил недуг.

«Леша прекрасный парень, прекрасный артист. Мы с ним играли детский спектакль "Золушка" Шварца - я играл короля, а он моего сына, принца, который влюбляется в Золушку. Пару лет мы с ним успели это поиграть до несчастного случая. Он был очень перспективный молодой артист, который очень честно и прекрасно относился к театру, к этой профессии. Светлая память ему», - рассказал Блохин.

О смерти Алексея Янина стало известно 2 сентября, ему было 40 лет. За восемь лет до смерти актер пережил обширный инсульт и оказался прикован к постели.

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