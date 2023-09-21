Путин пошутил над Грефом из-за бюджетного миллиарда

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Президент России Владимир Путин пошутил над Германом Грефом, который обратился к нему с просьбой выделить из бюджета один миллиард рублей в год на поддержку учебного проекта «Школа 21». Этот проект дает возможность бесплатно получить образование в сфере IT.

«Если бы по результатам вашей поездки вы дали поручение поддержать... Большая помощь была бы от федерации, если бы федерация субсидировала. В общем, это недорого. Я бы сказал, если вы выделите миллиард в год, будет здорово», - сказал Греф после доклада Путину.

Деньги, по словам Грефа, необходимы на строительство школ.

«Хорошо. Вытащил прямо клещами. Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у федерации миллиард. Такой богатый, и просит миллиард. Он просто почему не называл сумму? Ему стыдно», - улыбнулся Путин.

На встрече в Великом Новгороде обсуждался широкий круг вопросов. Основной темой заседания Госсовета стал рынок труда, рост заработных плат, снижение безработицы и поддержка участников спецоперации и членов их семей. Путин назвал одной из важнейших задач - переход к экономике высоких зарплат. Другим принципиальным направлением президент счел помощь ветеранам СВО в приобретении ими новых профессиональных навыков и открытии собственного дела.