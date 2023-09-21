Путин назвал системной задачей переход к экономике высоких зарплат

Глава государства отметил, что по итогам июля зарплаты в стране выросли на 10,5% и призвал поддержать положительную тенденцию.

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Президент России Владимир Путин назвал переход к экономике высоких заработных плат системной задачей властей всех уровней. Такое заявление российский лидер сделал на заседании президиума Госсовета по рынку труда.

«Выступая на Петербургском экономическом форуме я говорил о нашей системной задаче, а именно в горизонте текущего десятилетия перейти к экономике высоких зарплат. Это важнейший ориентир для отечественных компаний и, безусловно, для всех уровней власти при выработке мер экономической и социальной политики», - сказал президент.

По словам президента, за июль заработные платы в стране выросли на 10,5% в реальном выражении. Президент высоко оценил эти показатели, отметив, что положительная тенденция должна быть поддержана. Глава государства акцентировал внимание на необходимости наращивания усилий по подготовке профессиональных кадров.

Для граждан должны быть созданы реальные возможности для пополнения багажа знаний, обновления своих умений и навыков, подчеркнул Путин.