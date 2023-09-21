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Bild: Шольц выступил перед практически пустым залом Генассамблеи ООН

Владимир Рубанов
02:18 21.09.2023
Обозреватель газеты пишет, что для ГА ООН это обычное дело.
Bild: Шольц выступил перед практически пустым залом Генассамблеи ООН
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press
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Канцлер Германии Олаф Шольц выступил на Генассамблее ООН перед практически пустым залом, пишет Bild. Его очередь выйти к трибуне наступила уже около 21 часа, и после этого он тоже ушел, не оставшись слушать японского премьера Фумио Кисиду.

Шольц в своей речи обращался ко всему миру, призвав, в частности, реформировать Совет безопасности и предоставить больше прав странам Африки, Азии и Латинской Америки. Обозреватель газеты пишет, что для ГА ООН обычное дело, когда лидеры государств выступают при полупустом зале.

Каждый спикер имеет 15 минут на выступление. Очередность определяется с помощью сложной процедуры. Многие слушают только вступительную речь, президента США и дожидаются своего собственного выхода.

Во вторник президент США Джо Байден выступал в 10 утра, а Шольц - уже после 9 вечера. К этому времени в зале почти никого не осталось.

Выступления в зале Генассамблеи дипломаты потом смотрят в записи и анализируют для своих стран. А сами мировые лидеры в это время проводят двусторонние встречи на полях ГА ООН.

Ранее сообщалось, что специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс призвала США прекратить передачу кассетного вооружения Украине. Сообщение американскому правительству было опубликовано на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

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