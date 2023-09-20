США и Украина не присоединены к Конвенции ООН по кассетным боеприпасам.

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Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс призвала Соединенные Штаты прекратить передачу кассетного вооружения Украине. Об этом стало известно из опубликованного сегодня письма, которое было направлено администрации США еще в июле этого года.

«Я...призываю правительство пересмотреть решение о передаче кассетных боеприпасов и остановить любые планы по реализации такого решения», - говорится в письме.

Сообщение американскому правительству было опубликовано на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. В нем также был выражен призыв ООН в отношении администрации США присоединиться к Конвенции по кассетным боеприпасам и прекратить производство, применение и передачу третьим странам подобного типа вооружения.

В ООН назвали кассетные снаряды «постоянной угрозой», которая не способствует установлению мира. Подобные боеприпасы остаются опасными, в том числе для гражданского населения, в течение последующих нескольких лет после их применения.

Ранее президент России Владимир Путин указал на то, что Соединенные Штаты называют использование кассетных боеприпасов преступлением, но при этом сами осуществляют их передачу киевскому режиму. По словам президента, США считают себя «исключительной» страной, что является главной проблемой в современных международных отношениях.