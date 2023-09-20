Над Белгородской областью ликвидировали украинский БПЛА

В Минобороны России сообщили, что беспилотник уничтожили во вторник около 23:45.

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В минувший вторник поздно вечером военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на территории России при помощи беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве отметили, что дежурными средствами противовоздушной обороны сбили БПЛА самолетного типа. Аппарат перехватили в Белгородской области около 23:45.

Напомним, ранее был уничтожен один беспилотник в Белгородской области. Еще два сбили в Орловской области.

Украинские националисты для атаки использовали БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.