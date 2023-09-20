Над Белгородской областью ликвидировали украинский БПЛА
В Минобороны России сообщили, что беспилотник уничтожили во вторник около 23:45.
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В минувший вторник поздно вечером военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на территории России при помощи беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве отметили, что дежурными средствами противовоздушной обороны сбили БПЛА самолетного типа. Аппарат перехватили в Белгородской области около 23:45.
Напомним, ранее был уничтожен один беспилотник в Белгородской области. Еще два сбили в Орловской области.
Украинские националисты для атаки использовали БПЛА самолетного типа.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.