Путин рассказал о помощи ветеранам СВО с трудоустройством

Помощь ветеранам СВО и членам их семей в повышении квалификации и трудоустройстве президент назвал задачами госфонда «Защитники Отчества».

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Президент России Владимир Путин, выступая на полях заседания Госсовета по трудоустройству, назвал важнейшим направлением поддержку ветеранов спецоперации и членов их семей. Речь о повышении квалификации, помощи в освоении новой профессии, в организации своего дела.

Как уточнил глава государства, все это задачи специального госфонда «Защитники Отчества». Его отделения активно работают по всей стране и должны наращивать темпы, напомнил Путин.

«Нужно делать все возможное, чтобы наши герои - в полном смысле, это герои, наши ребята, которые на передовой воюют - чувствовали, что они востребованы. Могут работать, могут обеспечивать своих близких и свои семьи. Создавать эти семьи - там молодых людей очень много. Такое же всемерное содействие должны получать члены семей товарищей, которых мы утратили», - сказал Путин.

Обращаясь к главам регионов президент попросил держать эти вопросы на личном контроле.

Ранее в рамках заседания Госсовета Путин напомнил о стратегической задаче - переходу к экономике высоких зарплат. По итогам июля их уровень в стране вырос на 10,5% и президент призвал поддержать позитивную динамику.