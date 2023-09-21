В правительстве отметили сокращение числа работников в возрасте от 30 до 39 лет

Вместе с этим вице-премьер отметила рост доли более молодых и возрастных сотрудников.

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В российской экономике отмечается сокращение доли работников в возрасте от 30 до 39 лет при росте доли более молодых и возрастных сотрудников, чем обеспокоены в правительстве РФ. Об этом сообщила журналистам вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

«Нас пугает дисбаланс, который в силу демографии складывается в ближайшее время по возрастам 30-39 лет. Это самый востребованный персонал, самый готовый к изменениям. Их количество сокращается на 30%», - сказала Голикова.

Она добавила, что в основном дефицит характерен для профессий в отрасли строительства, связанных со слесарным и фрезерным делом. При этом достаточное количество специалистов наблюдается в сфере финансов и страхования.

В настоящее время ведется работа по формированию прогноза по потребностям российской экономики в кадрах до 2030 года для выявления точек напряженности в вопросах кадрового обеспечения отдельных отраслей хозяйства.

Ранее вице-премьер также спрогнозировала поступление дополнительных доходов в бюджеты всех уровней на фоне увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ). В первую очередь речь шла о бюджетах регионов. По словам президента России Владимира Путина, МРОТ будет повышен с 1 января 2024 года на 18,5%.