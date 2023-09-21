Правительство РФ вводит гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля

Механизм носит временный характер и будет действовать с 1 октября до конца 2024 года.

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Российское правительство приняло решение ввести дополнительные гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля с 1 октября 2023 года по конец следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

«Пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При 80 рублях за доллар и ниже она будет нулевой», - говорится в документе на сайте правительства РФ.

Согласно постановлению, устанавливается отдельная пошлина для удобрений: она составит 10% в зависимости от курса рубля.

Введение подобного временного механизма связывают с необходимостью обеспечить защиту внутреннего рынка от «необоснованного повышения цен». Регулирование будет действовать до конца 2024 года.

Сегодня днем также стало известно о введении с сегодняшнего дня ограничений на экспорт бензина и дизельного топлива. Подобное постановление было опубликовано сегодня на официальном портале правовых актов. В данном случае речь идет о поставках в страны ЕАЭС, в том числе на экспорт в рамках оказания гумпомощи и международных соглашений.