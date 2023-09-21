Президент FIFA допустил участие России в чемпионате мира

В феврале 2022 года FIFA и UEFA отстранила российские команды от участия в турнирах.

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Сборная России по футболу может принять участие в следующем чемпионате мира. Такую возможность допустил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

«Будет видно», - сообщил он РИА Новости на полях Генассамблеи ООН.

Российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой FIFA и UEFA из-за ситуации на Украине. Запрет действует с февраля прошлого года.

В минувшем апреле стало известно, что сборная России отказалась от участия в товарищеском турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии из-за большой загруженности игроков. Как сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, решение было вынужденным, о чем коллег уведомили официальным письмом.