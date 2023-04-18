Сборная России отказалась от участия в турнире ассоциации Центральной Азии

По словам генерального секретаря РФС Максима Митрофанова, решение связано с большой нагрузкой на футболистов.

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Сборная России по футболу отказалась участвовать в товарищеском турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA) в связи с большой нагрузкой на игроков. Об этом заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Мы отправили официальное письмо в CAFA, поблагодарили коллег. У нас есть ряд организационных сложностей. Мы вынуждены были отказаться», - передает его слова РИА Новости.

Генсек РФС добавил, что национальная команда рассчитывала провести минимум четыре матча, допустив при этом, что игры турнира при необходимости могут обслужить российские арбитры.

«Жарко, маленький перерыв между 11 и 15 числом для представителей нескольких команд», - сказал Митрофанов.

Ранее глава Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александер Чеферин заявил, что до конца специальной военной операции в вопросе допуска российских сборных и клубов до международных соревнований изменить что-то будет очень сложно. По его словам, решение будет принимать исполнительный комитет UEFA.