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Арест, штраф или смерть: чем могут закончиться экскурсии на крыши высоток

Россина Бодрова
02:08 21.09.2023
Гиды обещают исполнить за деньги любой каприз.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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На днях в Москве группа молодых людей забралась на знаменитую высотку на Котельнической набережной. Пока в соцсети записывались ролики с роскошными видами, в это же время от консьержа дома поступил звонок в отдел МВД по Таганскому району. Сотрудники полиции принялись отлавливать хулиганов.

Сейчас официально разрешенные экскурсии внутрь высотки приостановлены, сообщают жители дома. Сюда действительно организованно водили людей, а вот забраться на шпиль пытаются те, кто привык обходить правила. Причем пробраться внутрь сложно. Здание является одним из самых охраняемых в Москве.

Как только полиция приехала на вызов, участники незаконной экскурсии бросились врассыпную, минуя 32 этажа. Несколько человек даже попытались спрыгнуть с окон. У одного сильнейшие переломы, у другого - ушибы и черепно-мозговая травма. Экстремалов госпитализировали.

Экстремальные экскурсии в крупных городах популярны, но всегда нелегальны. Гиды обещают исполнить за деньги любой каприз. В Москве возможность взглянуть свысока обойдется от полутора до трех тысяч рублей. И это только за проход на крышу.

Один из руферов устроил продюсеру телеканала «Звезда» экскурсию в элитную высотку. Связь с организатором осуществлялась через Telegram, номер телефона скрыт. Все держится в тайне до самого последнего момента.

«Мы не смогли сразу даже зайти на территорию ЖК. У экскурсовода не было ключа, кода, договоренностей. Минут 20 стояли и ждали, пока кто-то выйдет или зайдет», - рассказала Екатерина Васина.

При этом попасть на крышу оказалось достаточно просто. Дверь открылась очень легко.

«Он просто знал в какое место сильно нажать», - вспоминает продюсер «Звезды».

На крыше экскурсовод предоставил полную свободу действий. За безопасность никто не отвечал. Если что-то случится, никакой ответственности не будет. Максимум грозит арест на 15 суток или штраф в 10 тысяч рублей за мелкое хулиганство.

«Пытались в Питере завести дело на экскурсовода за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратора его закрыла. Оказалось, что в законодательстве нет правил и норм на посещение крыш. Скорее всего, проходят вместе с жильцами, которые снимают там, либо пользуются тем, что кто-то спит. Далее на чердачных дверях банально ломают замки», - рассказывает организатор экстремальных подъемов на крыши Дмитрий Иванов.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники полиции провели серию проверок по объявлениям о прогулках по крышам исторического центра города. Были задержаны десятки нелегальных экскурсоводов. 

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