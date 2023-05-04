В Петербурге полицейские провели облавы на нелегальных экскурсоводов по крышам

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции провели серию проверок по объявлениям о прогулках по крышам исторического центра города. Задержаны десятки нелегальных экскурсоводов. Такой досуг на высоте, который популярен в Северной столице, не только доставляет неудобства жителям домов, но опасен для жизни.

Влиться в ряды любителей экстремальных и запретных ощущений смог корреспондент «Звезды». Экскурсия началась как детектив. Точку сбора организаторы до последнего держали в секрете, а само проникновение в здание сравнимо квесту.

«Я бы сказал, что это "серенько" все. Не то, что нельзя на крыши ходить. Такого закона даже нет. За бизнес, типа нелегальный», - признается экскурсовод.

По результатам последнего рейда 20 гидов получили административный штраф в размере 500 рублей. Если удастся доказать, что такие прогулки не отвечают требованиям безопасности, организаторам экскурсий грозит и уголовная ответственность.

«Данные экскурсии являются незаконными и опасными. Самое главное - они напрямую угрожают жизни и здоровью граждан», - говорит заместитель главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Дмитрий Спиридонов.

Этот нелегальный бизнес крайне прибылен. Все эффектные крыши поделены между несколькими группами. Каждая проводит по 100 человек день, зарабатывая до 1,5 миллиона рублей в месяц. Именно такие цифры озвучил руфер Максим, который знает этот бизнес изнутри.

Остановить организаторов экскурсий не могут даже запертые двери парадных и чердаков. Сейчас легальных крыш в Санкт-Петербурге всего несколько. При этом спрос с каждым годом лишь увеличивается.

Ранее «Звезда» рассказывала, что между нелегальными экскурсоводами нередко возникают конфликты. Некоторые могут даже перерасти в перестрелку.