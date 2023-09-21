Приставы начали розыск имущества актера Смольянинова*

Помимо штрафа за дискредитацию ВС РФ, актер не оплатил несколько штрафов ГИБДД за превышение скорости.

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Федеральная служба судебных приставов начала розыск имущества актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иноагентом). Дело в том, что он не оплатил штраф за дискредитацию ВС РФ в 30 тысяч рублей.

К розыску имущества Смольянинова* следователи приступили в августе, пишет RT. В базе приставов указано, что общая сумма долгов актера составляет 33 тысячи рублей. Помимо штрафа за дискредитацию Вооруженных сил РФ, он не оплатил несколько штрафов ГИБДД на три тысячи.

Ранее стало известно о включении Смольянинова* в список экстремистов и террористов. Артист неоднократно позволял себя негативные высказывания в адрес России, подчеркивая, что ему «плевать» на ее будущее.

* Артур Смольянинов - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.