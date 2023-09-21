Замминистра обороны Шевцова вручила награды участникам спецоперации

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Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в госпитале имени Вишневского вручила госнаграды участникам специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны России.

Десять бойцов, проявившие мужество и героизм, получили из рук Шевцовой ордена Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медали «За отвагу» и медали Суворова.

«Хочу сказать вам огромное спасибо за верность воинскому долгу, за ваше мужество, ваш героизм, за отвагу, за смелость», - сказала Татьяна Шевцова.

Также поддержать военнослужащих приехали студенты Финансового университета при правительстве России. Они представили бойцам концертную программу.

Кроме этого, студенты и преподаватели университета подарили госпиталю комплект оборудования, а также электронную технику, необходимую для восстановления находящихся на излечении военнослужащих.

Ранее Шевцова заявила, что военные пенсионеры получат компенсацию за весь период с момента повторного поступления на службу.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.