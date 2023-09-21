Shot: к Игорю Николаеву после операции начали пускать родственников

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Народный артист РФ Игорь Николаев переведен в обычную палату, теперь к нему пускают семью, передает Shot со ссылкой на источник.

Как утверждается, в настоящий момент музыкант приходит в себя после сложной операции - он пережил коронарное шунтирование.

По информации Telegram-канала, теперь 63-летнему Николаеву предстоит курс реабилитации, ему придется провести в медучреждении еще около 14 дней.

Ранее певец Михаил Шуфутинский предположил, что Николаев мог попасть в больницу из-за последствий коронавирусной инфекции. Он также предположил, что артист в скором времени пойдет на поправку.