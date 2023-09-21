В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Северной Осетии группа альпинистов попала под камнепад на высоте 3 100 метров

Елизавета Кондрикова
17:36 21.09.2023
На место происшествия были направлены две спасательные группы МЧС.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Diego Cupolo, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
Читайте нас на:

В Северной Осетии группа альпинистов из 11 человек попала под камнепад при восхождении на гору Казбек на высоте 3 100 метров, одна девушка пострадала. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МЧС России по Северной Осетии Юлия Старченко в беседе со «Звездой».

«Группа, по нашим данным, находится в очень неудачном месте для применения авиации, поэтому пока специалисты приняли решение, что применение авиации МЧС нецелесообразно», - рассказала Старченко.

В пресс-службе добавили, что МЧС России по региону не имело связи с группой, так как она не была зарегистрирована в службе. Альпинисты были собраны из разных городов, более точной информации по составу группы пока нет.

На место происшествия уже выдвинулись две группы спасателей МЧС, одна из них выехала специально для транспортировки пострадавшей туристки. На данный момент было принято решение не использовать авиацию в связи с плохой погодой и местоположением альпинистов.

Ранее группа из пяти туристов пострадала от камнепада в горах в Кабардино-Балкарии на высоте 3 500 метров. В результате происшествия двое человек погибли, еще трое пострадали. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:55 В стране и мире
Главком ВСУ Залужный может оказаться под следствием за оставление юга Украины
16:37 В стране и мире
В России приостановлена вакцинация детей от ковида
16:04 В стране и мире
Правительство РФ с 21 сентября вводит ограничения на экспорт топлива
15:03 В стране и мире
Видео
В расположении российских миротворцев находятся 1 340 мирных жителей Карабаха
15:29 В стране и мире
Песков заявил, что по поводу гибели миротворцев в Карабахе ведется следствие
Популярное
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Видео
«Дураки какие»: пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом
Квартиру семьи Зеленского в Ялте выставят на аукцион
Видео
МО Азербайджана показало первые кадры ударов в Карабахе
Видео
Козлы подрались прямо на капоте авто в московском Бутово
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.