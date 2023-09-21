В Северной Осетии группа альпинистов попала под камнепад на высоте 3 100 метров

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Diego Cupolo, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

В Северной Осетии группа альпинистов из 11 человек попала под камнепад при восхождении на гору Казбек на высоте 3 100 метров, одна девушка пострадала. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МЧС России по Северной Осетии Юлия Старченко в беседе со «Звездой».

«Группа, по нашим данным, находится в очень неудачном месте для применения авиации, поэтому пока специалисты приняли решение, что применение авиации МЧС нецелесообразно», - рассказала Старченко.

В пресс-службе добавили, что МЧС России по региону не имело связи с группой, так как она не была зарегистрирована в службе. Альпинисты были собраны из разных городов, более точной информации по составу группы пока нет.

На место происшествия уже выдвинулись две группы спасателей МЧС, одна из них выехала специально для транспортировки пострадавшей туристки. На данный момент было принято решение не использовать авиацию в связи с плохой погодой и местоположением альпинистов.

Ранее группа из пяти туристов пострадала от камнепада в горах в Кабардино-Балкарии на высоте 3 500 метров. В результате происшествия двое человек погибли, еще трое пострадали.