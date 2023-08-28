В стране и мире Импичмент Байдена стал возможным после найденной республиканцами информации Елизавета Егорова Спикер палаты представителей США Маккарти считает, что найденная республиканцами информация может привести к импичменту Джо Байдена. © Фото: Nathan Howard - Pool via CNP, Keystone Press Agency, GlobalLookPress Читайте нас на: Представители Республиканской партии США владеют информацией, которая могла бы привести к импичменту действующего президента Джо Байдена. Об этом сообщил спикер палаты представителей Кевин Маккарти. «Процедура импичмента являлась бы закономерным шагом», - приводит RT слова Маккарти со ссылкой на Fox News. По мнению спикера, семейство президента связано с коррупцией, и общественность «заслуживает ответов». В середине августа стало известно, что член палаты представителей Грег Стюби внес резолюцию об импичменте Байдена за его преступления. По мнению Стюби, президент подорвал доверие своих граждан и навлек дурную славу на пост главы государства. Экспертное мнение и аналитика