Импичмент Байдена стал возможным после найденной республиканцами информации
Спикер палаты представителей США Маккарти считает, что найденная республиканцами информация может привести к импичменту Джо Байдена.
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Представители Республиканской партии США владеют информацией, которая могла бы привести к импичменту действующего президента Джо Байдена. Об этом сообщил спикер палаты представителей Кевин Маккарти.
«Процедура импичмента являлась бы закономерным шагом», - приводит RT слова Маккарти со ссылкой на Fox News.
По мнению спикера, семейство президента связано с коррупцией, и общественность «заслуживает ответов».
В середине августа стало известно, что член палаты представителей Грег Стюби внес резолюцию об импичменте Байдена за его преступления. По мнению Стюби, президент подорвал доверие своих граждан и навлек дурную славу на пост главы государства.