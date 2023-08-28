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Импичмент Байдена стал возможным после найденной республиканцами информации

Елизавета Егорова
01:33 28.08.2023
Спикер палаты представителей США Маккарти считает, что найденная республиканцами информация может привести к импичменту Джо Байдена.
Импичмент Байдена стал возможным после найденной республиканцами информации
© Фото: Nathan Howard - Pool via CNP, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Представители Республиканской партии США владеют информацией, которая могла бы привести к импичменту действующего президента Джо Байдена. Об этом сообщил спикер палаты представителей Кевин Маккарти.

«Процедура импичмента являлась бы закономерным шагом», - приводит RT слова Маккарти со ссылкой на Fox News.

По мнению спикера, семейство президента связано с коррупцией, и общественность «заслуживает ответов».

В середине августа стало известно, что член палаты представителей Грег Стюби внес резолюцию об импичменте Байдена за его преступления. По мнению Стюби, президент подорвал доверие своих граждан и навлек дурную славу на пост главы государства.

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