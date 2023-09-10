Маск назвал президентом США управляющего телесуфлером Байдена

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Американский предприниматель и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о том, что Соединенными Штатами управляет не действующий президент страны Джо Байден, а тот, кто контролирует его телесуфлер. Об этом Маск заявил в своем аккаунте в X (бывш. Twitter).

«Настоящий президент тот, кто управляет телесуфлером», - говорится в сообщении Маска.

Подобные слова предпринимателя стали реакцией на обсуждение возможности вынести Байдену импичмент. Боб Маккобб, член республиканской партии, ранее заявил, что кто бы ни управлял Байденом, он «абсолютно некомпетентен».

Также недавно в Конгрессе США анонсировали расследование по импичменту президента США, в органе будет проведено голосование об открытии расследования, поскольку некоторые представители американского парламента считают, что население имеет право знать, насколько дееспособен их президент.