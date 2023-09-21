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МО РФ сообщило о групповом ударе по военной промышленности Украины

14:27 21.09.2023
Кроме этого, досталось и центрам радиотехнической разведки противника, а также центрам подготовки диверсантов ВСУ.
МО РФ сообщило о групповом ударе по военной промышленности Украины
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по военной инфраструктуре Украины.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ», - говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, в результате удара были поражены все назначенные объекты.

Между тем российские военные отразили пять украинских атак в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Клещеевка, Веселое, Химик. По данным Минобороны, суточные потери украинской стороны в живой силе на Донецком направлении превысили 300 человек. Отличились и российские силы ПВО. За сутки были сбиты 75 беспилотников противника.

На днях ведомство сообщило о групповом ударе по местам хранения боеприпасов с обедненным ураном. Также досталось вражеским центрам радиотехнической разведки и подготовки украинских диверсантов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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