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МО РФ: нанесен групповой удар по местам хранения боеприпасов с обедненным ураном

13:52 18.09.2023
Также досталось вражеским центрам радиотехнической разведки и подготовки украинских диверсантов.
МО РФ: нанесен групповой удар по местам хранения боеприпасов с обедненным ураном
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило о групповом ударе по местам хранения поставленных киевскому режиму ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по местам хранения киевским режимом крылатых ракет Storm Shadow, боеприпасов с обедненным ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ», - говорится в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, в результате ночного удара все назначенные объекты были поражены.

Также в Минобороны сообщили об отражении нашими бойцами шести атак противника в районах Клещеевки, Веселого, Майорска, Марьинки и Водяного. На Донецком направлении суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 255 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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