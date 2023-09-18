В стране и мире МО РФ: нанесен групповой удар по местам хранения боеприпасов с обедненным ураном Также досталось вражеским центрам радиотехнической разведки и подготовки украинских диверсантов. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России сообщило о групповом ударе по местам хранения поставленных киевскому режиму ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном. «Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по местам хранения киевским режимом крылатых ракет Storm Shadow, боеприпасов с обедненным ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ», - говорится в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции. По данным российского оборонного ведомства, в результате ночного удара все назначенные объекты были поражены. Также в Минобороны сообщили об отражении нашими бойцами шести атак противника в районах Клещеевки, Веселого, Майорска, Марьинки и Водяного. На Донецком направлении суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 255 человек. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика