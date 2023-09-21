В стране и мире Два села в Белгородской области остались без газа и света после обстрела ВСУ Анна Назайкина Информация о пострадавших не поступала. © Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press Читайте нас на: Село Вязовое в Белгородской области обстреляли украинские боевики, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков, передает RT. Губернатор уточнил, что в результате произошедшего пострадавших нет. Однако повреждения получили жилой дом, линии газо- и электроснабжения. «Под частичное отключение попадают абоненты сел Репяховка и Вязовое», - написал он. Гладков также добавил, что соответствующие службы в скором времени начнут ликвидировать последствия обстрела ВСУ. Накануне украинские военные атаковали село Максимовка, там ранения получили два мирных жителя, еще один скончался на месте. Экспертное мнение и аналитика