Два села в Белгородской области остались без газа и света после обстрела ВСУ
Информация о пострадавших не поступала.
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Село Вязовое в Белгородской области обстреляли украинские боевики, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков, передает RT.
Губернатор уточнил, что в результате произошедшего пострадавших нет. Однако повреждения получили жилой дом, линии газо- и электроснабжения.
«Под частичное отключение попадают абоненты сел Репяховка и Вязовое», - написал он.
Гладков также добавил, что соответствующие службы в скором времени начнут ликвидировать последствия обстрела ВСУ.
Накануне украинские военные атаковали село Максимовка, там ранения получили два мирных жителя, еще один скончался на месте.