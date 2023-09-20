Мужчина погиб при повторном обстреле Максимовки в Белгородской области
Еще один местный житель был ранен, его увезли на скорой.
© Фото: vvgladkov, Telegram
При повторном обстреле села Максимовка в Белгородской области погиб мужчина, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, передает RT.
Губернатор уточнил, что житель области ехал на своей машине по трассе в момент, когда начался обстрел.
«От полученных ран он погиб на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», - написал Гладков.
Еще один автомобилист пострадал также на трассе. У него были зафиксированы осколочные ранения. Ему оказали помощь медики, мужчину доставят в белгородскую больницу.
Губернатор также показал фото поврежденного остановочного комплекса.
Ранее Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли село Максимовка, там пострадала женщина.