Мужчина погиб при повторном обстреле Максимовки в Белгородской области

Еще один местный житель был ранен, его увезли на скорой.

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При повторном обстреле села Максимовка в Белгородской области погиб мужчина, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, передает RT.

Губернатор уточнил, что житель области ехал на своей машине по трассе в момент, когда начался обстрел.

«От полученных ран он погиб на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», - написал Гладков.

Еще один автомобилист пострадал также на трассе. У него были зафиксированы осколочные ранения. Ему оказали помощь медики, мужчину доставят в белгородскую больницу.

Губернатор также показал фото поврежденного остановочного комплекса.

Ранее Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли село Максимовка, там пострадала женщина.