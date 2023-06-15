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ВСУ обстреляли миссию МАГАТЭ во время возвращения с Запорожской АЭС

Ян Брацкий
22:23 15.06.2023
По словам советника гендиректора «Росэнергоатома» Рената Карчаа, миссии МАГАТЭ пришлось повременить с возвращением на Украину и переждать атаку.
ВСУ обстреляли миссию МАГАТЭ во время возвращения с Запорожской АЭС
© Фото: IMAGO, Christian Spicker, GkobalLookPress
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Украинские националисты открыли огонь по миссии Международного агентства по атомной энергетике во главе с Рафаэлем Гросси. Инцидент произошел во время возвращения делегации на Украину, рассказал советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Украина нарушила режим тишины. Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой. Им пришлось переждать», - цитирует ТАСС его заявление.

По словам Карчаа, Гросси вместе со своей делегацией все же прибыл в Запорожье, в результате боя никто из представителей агентства не пострадал.

Ранее Ренат Карчаа напомнил, что все принципы, провозглашенные Рафаэлем Гросси, неукоснительно соблюдались российской стороной. По словам советника гендиректора «Росэнергоатома», на территории ЗАЭС никогда не размещались ударные вооружения, поэтому вести огонь с ее территории даже теоретически было невозможно. Тем временем, сам Гросси неоднократно повторял, что стрелять по любому ядерному объекту нельзя никогда, ничем и ни под какими предлогами. Сегодня миссия МАГАТЭ осмотрела территорию Запорожской АЭС и пришла к выводу, что ситуация на объекте серьезная.

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