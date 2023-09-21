Расчет ЗРК «Оса» ЦВО уничтожил более 30 беспилотников противника

За безупречное несение боевого дежурства по прикрытию воздушного пространства расчет зенитного ракетного комплекса представлен к государственным наградам.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ опубликовало видео боевой работы расчета зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» Центрального военного округа на Краснолиманском направлении. В описании к видео сказано, что военнослужащие уничтожили более 30 разведывательных беспилотников противника.

На кадрах можно увидеть, как расчет выдвигается на огневые позиции, ведет разведку воздушной обстановки. Также показано, как зенитный комплекс пускает ракету в сторону цели - снаряд уносится в небо.

ЗРК прикрывают наши подразделения и объекты от ударов с воздуха. Военнослужащие обнаруживают цели с помощью радиолокационной станции. Один боекомплект способен уничтожить до шести воздушных объектов. Отстрелявшись, ЗРК уезжает на перезарядку.

Ранее корреспондент Павел Кольцов в сюжете «Звезды» показал, как расчет «Тор-М2» «ловит» беспилотники противника в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.