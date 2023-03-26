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Медики тестируют технологию сохранения оторванных конечностей в зоне СВО

Владимир Расходчиков
05:20 26.03.2023
Разработанная в стенах Военно-медицинской академии технология раннего временного восстановления кровотока обеспечивает сохранность конечности.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Врачи Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (ВМА) тестируют уникальную технологию сохранения жизнеспособности оторванной конечности. Благодаря ей микрохирурги могут создавать искусственное кровообращение для сохранения этой конечности. Об этом в эфире «Военной приемки» сообщил начальник Военно-медицинской академии, академик РАН Евгений Крюков.

«Технология раннего временного восстановления кровотока, которая у нас используется для сохранения жизнеспособности оторванной конечности. Ее нужно сохранить. Необходимы питательные растворы, обеспечить циркуляцию конечности. Для этого необходимо наладить, по большому счету, искусственное кровообращение», - объяснил Крюков.

Также глава ВМА отметил, что данную технологию в зоне проведения спецоперации уже отрабатывает один из ведущих специалистов их медицинского учреждения.

«Один из ведущих специалистов, доктор медицинских наук. Он на сегодняшний день находится в зоне проведения специальной военной операции и отрабатывает ее (технологию раннего временного восстановления кровотока) практическое применение», - рассказал Крюков.

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