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«Барнаульский маньяк» сознался в убийстве еще четырех девушек

Максим Крюков
11:53 21.09.2023
Следователи смогли установить причастность Виталия Манишина к четырем убийствам, совершенным с 1999 по 2000 год.
«Барнаульский маньяк» сознался в убийстве еще четырех девушек
© Фото: Администрация Калманского района
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Бывший заместитель главы администрации Калманского района Алтайского края Виталий Манишин, также известный как «Барнаульский маньяк», сознался в убийстве еще четырех человек. Об этом сообщает Baza.

По версии следствия, на его счету как минимум девять жертв. Telegram-канал передает, что следователям удалось установить причастность мужчины к четырем убийствам, которые были совершены с 1999 по 2000 год. Сообщается, что мужчина, работавший в тот период ветеринаром, убил девушек и женщину, которым было 17, 21, 26 и 54 года соответственно. Он спрятал их тела в Калманском районе - там же, где были обнаружены тела девушек, которые летом 2000 года собирались поступать в Алтайский государственный технический университет.

Отмечается, что точка в деле «Барнаульского маньяка», которого не могли поймать более 20 лет, еще не поставлена. Число жертв, пострадавших от его рук, может увеличиться, в настоящее время с преступником работают следователи.

Напомним, в конце мая Виталия Манишина задержали по уголовному делу об убийстве девушки в 1989 году. Тогда проверялась его причастность к убийствам еще нескольких девушек в 1990-2000-х годах. С 1998 по 2000 год в Алтайском крае были убиты девять девушек и две женщины, некоторые из них были абитуриентками АлтГТУ.

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