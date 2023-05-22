Экс-замглавы района на Алтае задержан по подозрению в убийстве девушки в 1989 году

Бывшего экс-замглавы района на Алтае подозревают в убийстве девушки в 1989 году. Его также проверяют на причастность к убийствам еще нескольких девушек.

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Бывшего заместителя главы района на Алтае задержали по подозрению в убийстве девушки в 1989 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Его задержали по уголовному делу об убийстве девушки в 1989 году. Проверяется также его причастность к убийствам абитуриенток АлтГТУ», - сообщил собеседник агентства.

Также ведется проверка причастности мужчины к убийствам еще нескольких девушек в 1990-2000 годах. С 1998 по 2000 год в Алтайском крае были убиты девять девушек и две женщины, некоторые из них были абитуриентками Алтайского государственного технического университета. Мотивы и личность виновного остались неизвестны.

Осенью 2007 года расследование было приостановлено из-за смерти подозреваемого Александра Анисимова. В марте нынешнего года обвинения с него были сняты.

Как сообщают СМИ, имя подозреваемого - Виталий Манишин. Он работал в администрации на должности председателя комитета ЖКХ, строительства и газификации. Он покинул пост в марте 2023 года.

Ранее стало известно, что убивавший жертв током маньяк-электрик вышел на свободу в Екатеринбурге. Как утверждается, бывший сотрудник МВД узнал маньяка в охраннике одного из ТЦ.