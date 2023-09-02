Депутат Сокол снял свою кандидатуру с выборов в Хакасии после попадания в больницу
Сокола ранее госпитализировали с осложнениями после операции.
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Депутат Госдумы Сергей Сокол, попавший в реанимацию, снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.
«Я принял сложное, но честное решение - снять свою кандидатуру с выборов главы республики», - написал Сокол.
Он отметил, что работа губернатора серьезная и ответственная, выйти из строя нельзя ни на день.
По словам Сокола, он попал в больницу с осложнениями после операции в июле, выписывать его врачи пока не планируют.
Сокол покинул медучреждение после операции 1 августа. Затем его снова госпитализировали, состояние чиновника оценивается как тяжелое - у него диагностирован мезентериальный тромбоз и острая кишечная непроходимость.