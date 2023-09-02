Депутат Сокол снял свою кандидатуру с выборов в Хакасии после попадания в больницу

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Депутат Госдумы Сергей Сокол, попавший в реанимацию, снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

«Я принял сложное, но честное решение - снять свою кандидатуру с выборов главы республики», - написал Сокол.

Он отметил, что работа губернатора серьезная и ответственная, выйти из строя нельзя ни на день.

По словам Сокола, он попал в больницу с осложнениями после операции в июле, выписывать его врачи пока не планируют.

Сокол покинул медучреждение после операции 1 августа. Затем его снова госпитализировали, состояние чиновника оценивается как тяжелое - у него диагностирован мезентериальный тромбоз и острая кишечная непроходимость.