Турчак сообщил о состоянии госпитализированного депутата Сергея Сокола

Депутат попал в больницу 31 августа с обострением после перенесенного перитонита.

© Фото: Telegram, Единая Россия. Официально

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак навестил в госпитале Вишневского депутата Сергея Сокола, который был госпитализирован 31 августа с обострением после перенесенного перитонита. На данный момент чиновник находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое - у него диагностирован мезентериальный тромбоз и острая кишечная непроходимость.

«Ночью навестил Сергея. Состояние тяжелое. Поговорил с врачами. Ждем результатов консилиума. Сергею - сил и скорейшего выздоровления. Медикам госпиталя - большое спасибо, Сергей в надежных руках», - цитирует слова Турчака Telegram-канал партии «Единая Россия».

До этого Сергей Сокол был госпитализирован в Абакане с перитонитом. Ему была проведена операция, после чего депутат покинул медучреждение 1 августа.

Сергей Сокол - депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII и VIII созывов, член партии «Единая Россия». В сентябре 2022 года отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Был награжден орденом Мужества. После возвращения из зоны СВО выдвинут партией на выборы главы Республики Хакасия.