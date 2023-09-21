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Огненный цветок: российский беспилотник уничтожил украинскую «Гвоздику»

10:36 21.09.2023
Неприятеля не спасла маскировка огневой позиции. Расположение вражеской САУ все равно было вскрыто российскими военными. За этим последовал точный удар.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Украинская САУ «Гвоздика» была уничтожена российским барражирующим боеприпасом. Кадры публикует Минобороны России. 

Неприятельская самоходка стала добычей бойцов спецназа ВДВ. Они уничтожили ее, использовав барражирующий боеприпас. 

Врага не спасла маскировка огневой позиции, которую он оборудовал - расположение САУ все равно было вскрыто российскими военными. 

Контроль поражения осуществляли операторы беспилотных летательных аппаратов. В российском оборонном ведомстве уточнили, что попадание стало фатальным - «Гвоздика» ВСУ была полностью уничтожена. 

Ранее МО РФ показало кадры боевой работы танков Т-80 на Купянском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

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