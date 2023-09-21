В стране и мире Огненный цветок: российский беспилотник уничтожил украинскую «Гвоздику» Неприятеля не спасла маскировка огневой позиции. Расположение вражеской САУ все равно было вскрыто российскими военными. За этим последовал точный удар. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Украинская САУ «Гвоздика» была уничтожена российским барражирующим боеприпасом. Кадры публикует Минобороны России. Неприятельская самоходка стала добычей бойцов спецназа ВДВ. Они уничтожили ее, использовав барражирующий боеприпас. Врага не спасла маскировка огневой позиции, которую он оборудовал - расположение САУ все равно было вскрыто российскими военными. Контроль поражения осуществляли операторы беспилотных летательных аппаратов. В российском оборонном ведомстве уточнили, что попадание стало фатальным - «Гвоздика» ВСУ была полностью уничтожена. Ранее МО РФ показало кадры боевой работы танков Т-80 на Купянском направлении. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика