Не дать противнику подняться: как экипажи Т-80 помогают наступать мотострелкам

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипажи Т-80 Западного военного округа на Купянском направлении спецоперации продолжают оказывать огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая их наступление. Корректируется огонь и фиксируются попадания с помощью беспилотников. Кадры боевой работы показало Министерство обороны Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что широко практикуется стрельба с закрытых огневых позиций. Удается поражать цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. По полученным от БПЛА координатам танкисты уничтожают артиллерию, бронетехнику, наблюдательные пункты и склады украинских боевиков.

«Не даем противнику подняться. Помогаем нашей пехоте и артиллерии, чтобы нашим ребятам попроще было на передке», - рассказал командир танка Т-80 с позывным «Эксперт».

Быстрые и слаженные действия экипажей с закрытых огневых позиций позволяют устроить противнику «огненную карусель». Врага уничтожают прямой наводкой.

«Эксперт» также рассказал, что свой танк назвали «Ермаком» по первым буквам имен членов экипажа: Евгений, Руслан и Максим.

Ранее в Минобороны России рассказали, как экипаж Т-90М разбил украинский опорный пункт на Краснолиманском направлении. Танкисты работают в круглосуточном режиме, нанося огонь по противнику выстрелами из 125-мм орудий.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.