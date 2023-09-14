Экипаж Т-90М разбил украинский опорный пункт на Краснолиманском направлении

Российские танкисты работают в круглосуточном режиме, нанося огонь по противнику выстрелами из 125-мм орудий.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-90М «Прорыв» Центрального военного округа (ЦВО) на Краснолиманском направлении в зоне СВО.

​Наши танкисты разбили опорный пункт украинских боевиков и ударили по скоплению живой силы противника. Кадры поражения целей попали на видео.

Для выполнения боевых задач бойцы группировки «Центр» выдвигаются к линии боевого соприкосновения и точными выстрелами наносят удары по укрепленному опорному пункту украинских националистов. Постоянно меняя позицию стрельбы, становятся неуязвимыми для возможного ответного огневого воздействия.

Для более точного поражения целей при наименьшем расходе боеприпасов экипажи танков работают во взаимодействии с подразделениями разведки и операторами БПЛА в круглосуточном режиме, нанося огонь по противнику выстрелами из 125-мм орудий, применяя как осколочно-фугасные и бронебойные, так и кумулятивные снаряды.

Кроме того, танкисты, используя рельеф местности и участки лесного массива, ведут прицельный огонь на дальность более 5 км. Данный способ позволяет скрыть боевую машину от противника и вести прицельную стрельбу по баллистической траектории. Такие меры обеспечивают высокую точность огня в сочетании с низким уровнем опасности для экипажей.

Ранее наши танкисты уничтожили боекомплект боевиков осколочно-фугасными снарядами. «Звезда» показала видео попадания снаряда в цель.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.